Tweede Divisie heet voortaan de Jack’s League

De derde voetbalcompetitie van Nederland zal de komende drie seizoenen de naam ‘Jack’s League’ heten. De Derde Divisie heeft met het Jack’s Casino een nieuwe naamsponsor weten te strikken. De partijen hebben een contract voor minimaal drie jaar getekend. Het Jack’s Casino gaat een spannende periode tegemoet, aangezien de casinoketen in oktober zijn eigen online casino zal gaan lanceren. De nieuwe wet ‘Kansspelen op Afstand’ geeft vergunninghouders de kans om online casinospellen en sportweddenschappen aan te bieden. Het Jack’s Casino heeft eerder dit jaar al een licentieaanvraag ingediend bij de Nederlandse Kansspelautoriteit.

Casino’s en het betaalde voetbal

Het feit dat een casinobedrijf een Nederlandse voetbalcompetitie sponsort is geen primeur. De KNVB en het Holland Casino gingen in 2002 eveneens een samenwerking aan. In het seizoen 2002/2003 kwamen de beste Nederlandse clubs uit in de Holland Casino Eredivisie. De samenwerking duurde uiteindelijk slechts drie seizoenen. In 2005 werd besloten om de competitie wederom de ‘Eredivisie’ te noemen. Het Nederlandse bekertoernooi staat tegenwoordig bekend als de ‘TOTO KNVB Beker’. De bookmaker mag als enige partij legaal weddenschappen op sportevenementen aanbieden.

Jack’s Casino

Het Jack’s Casino is een bekende naam in Nederland. De eerste vestiging van de casinoketen opende in 2003 zijn deuren. Het Jack’s Casino maakt onderdeel uit van het gokbedrijf JVH Gaming. Hetzelfde bedrijf is eveneens de uitbater van het Flamingo Casino en het Flash Casino. JVH Gaming beschikt over 85 casino’s in Nederland en mag jaarlijks ruim vier miljoen bezoekers verwelkomen. In oktober 2021 zal het Jack’s Casino een eigen online casino en bookmaker lanceren.

Geschiedenis van de Tweede Divisie

De Tweede Divisie werd in 2016 heropgericht, nadat de competitie al werd gespeeld tussen 1956 en 1971. De Tweede Divisie is het hoogste amateurvoetbalniveau in Nederland. Echter moeten de deelnemende clubs wel enkele spelers in de selectie contracteren. Het doel van de voetbalcompetitie is om de overstap tussen het amateurvoetbal en het betaalde voetbal gemakkelijker te maken voor een speler. Het is voor de deelnemende voetbalclubs niet mogelijk om te promoveren tot en met het seizoen 2022/2023.

Het seizoen 2020/2021 werd na zes speelrondes stilgelegd door de KNVB. De pandemie zorgde ervoor dat de competitie niet meer werd hervat en er geen enkel duel meer werd afgewerkt. Een seizoen eerder werd er eveneens geen kampioen aangewezen door de KNVB. In het seizoen 2018/2019 won de Amsterdamse amateurclub AFC de titel op het hoogste amateurniveau.