Verkenners Noord-Brabant bieden bevindingen aan

Verkenners Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer bieden donderdag hun advies aan voor een nieuw provinciebestuur in Noord-Brabant aan commissaris van de Koning Ina Adema. Donderdagmiddag om 16.00 uur lichten ze hun bevindingen toe tijdens een persgesprek.

De afgelopen weken hebben de verkenners gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de Brabantse statenfracties. Die overleggen waren “open en constructief”, lieten Van Bijsterveldt en Roemer eerder weten.

VVD, CDA en Lokaal Brabant zegden eerder het vertrouwen op in de samenwerking met Forum voor Democratie en een deel van Groep Rutjens. Hierdoor was er geen meerderheid meer voor de coalitie in Provinciale Staten en zijn de verkenners vanaf 26 mei op pad gegaan om de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw provinciebestuur.

Van Bijsterveldt en Roemer geven vrijdag een toelichting op hun bevindingen aan Provinciale Staten en beantwoorden eventuele vragen van statenleden. Die bijeenkomst wordt tussen 10.30 en 11.30 uur gehouden in het provinciehuis in Den Bosch.