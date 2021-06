‘Afgelopen maanden meer honden en katten weggedaan’

De afgelopen maanden zijn meer honden en katten op straat gezet of naar asiels gebracht dan dezelfde periode vorig jaar, zo komt naar voren na een rondgang onder opvangcentra. Dit komt onder meer doordat baasjes minder tijd hebben voor hun dieren, hun interesse verliezen of hun huisdieren niet goed hebben opgevoed.

Tijdens de coronacrisis ontstond “een run” op dieren, zag Geesje van den Berg, bedrijfsleider van Dierenasiel Zwolle. Maar ook hier komen de laatste tijd veel mensen langs om dieren achter te laten, volgens Van den Berg onder meer doordat mensen geen tijd meer hebben om voor hun huisdieren te zorgen. Zo doen baasjes afstand van dieren omdat ze weer naar kantoor gaan. Van den Berg vermoedt dat dit gedrag alleen maar gaat toenemen door de versoepelingen, omdat mensen hierdoor waarschijnlijk nog minder thuis zijn. “We zetten ons schrap voor de toestroom.”

Ook Stichting Dierenvangnet, een crisisopvang voor dieren in Amsterdam, ziet dat veel mensen afstand doen van hun in coronatijd aangeschafte huisdieren. Soms zijn dieren niet goed opgevoed, zegt bestuurslid Marlijn Sonne, waardoor de dieren na verloop van tijd lastig worden. “Niet alle honden worden bijvoorbeeld naar een puppycursus gebracht, terwijl een pup heel veel opvoeding nodig heeft.” Veel mensen brengen honden daarom naar een asiel of verhandelen de dieren op Marktplaats, waar veel particulieren honden, katten en andere dieren aanbieden.

Daarbij belanden volgens de stichting meer dieren dan gewoonlijk op straat, vooral katten. “Katten zijn minder vaak gechipt dan honden. Eigenaren zijn zo niet te achterhalen en kunnen dus geen boete krijgen.” Het gaat vaak om jonge katten van net een jaar oud, ziet Sonne. “Er worden enorm veel kittens in huis gehaald sinds het begin van de pandemie, maar ze moeten vaak na een jaar gesteriliseerd worden en dat kost geld. Daarbij vinden veel mensen kittens leuk, maar oudere katten niet.”

Niet overal wordt een verandering opgemerkt. De Dierenbescherming ziet de afgelopen maanden bijvoorbeeld geen toename in het aantal langsgebrachte dieren bij asiels, meldt een persvoorlichter. Bij de Dierenbescherming zijn 28 asiels aangesloten.