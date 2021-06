CDA-bewindslieden bezorgd over notitie-Omtzigt

De bewindslieden die namens het CDA in het kabinet zitten, vinden dat de commissie die onderzoek doet naar de verkiezingscampagne van de partij zich moet buigen over de notitie van Pieter Omtzigt die donderdag naar buiten kwam. In die notitie zegt Omtzigt zich onder meer niet gesteund te voelen door de ministers van zijn partij.

Alle onrust is niet goed voor de partij, zegt demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie. Hij wil niet op de aanklacht van Omtzigt ingaan, omdat de commissie-Spies eerst haar werk moet kunnen doen. “Wat mij betreft is het goed (tussen Omtzigt en het CDA – red). Ik vind Pieter Omtzigt een CDA’er, laat dat duidelijk zijn.”

Defensieminister Ank Bijleveld heeft geregeld contact met Pieter Omtzigt, en heeft ook na het verschijnen van deze notitie nog met hem gesproken. Ze wilde niet zeggen of er een breuk met de partij dreigt, en dringt erop aan dat het rapport van de commissie wordt afgewacht. Ze veroordeelde de scheldpartijen die Omtzigt over zich heen zegt te hebben gekregen en zei dat het belangrijk is dat hij de tijd neemt om te herstellen. De CDA’er is met ziekteverlof.

Ook over de andere aspecten van Omtzigts notitie wilde Bijleveld niets kwijt. “Alles wat ik zeg is te veel.” Wel benadrukte ze dat de partij zich aan de regels van het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt als het gaat om giften. Omtzigt had opgemerkt dat geld van de donoren nog niet in verslagen waren verschenen, hoewel dat ook zou kunnen komen doordat die informatie volgens de regels pas op een later moment gepubliceerd hoeft te worden.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), die in aanloop naar de verkiezingen kandidaat was voor het lijsttrekkerschap, zegt dat het stuk van Omtzigt haar aangegrepen heeft. “Als je het zo allemaal bekijkt, denk ik: wat is er toch gebeurd?”

Ook zij wil niet te veel ingaan op de inhoud van het document in afwachting van de bevindingen van de commissie, waarmee ze zelf ook gesproken heeft. “Alles wat ik daarover zeg, maakt het niet beter”, aldus de staatssecretaris. “Ik had gehoopt dat Pieter rúst gepakt had.”

Zorgminister Hugo de Jonge speelt ook een belangrijke rol in de notitie. Hij won aanvankelijk nipt de verkiezing om het lijsttrekkerschap, ten koste van Omtzigt. De Jonge wilde er weinig over zeggen. “Ik denk gewoon niet dat het verstandig is dat te doen.”

Politiek leider en minister van Financiën Wopke Hoekstra vindt de notitie “heel vervelend en echt beschadigend” en bovendien getuigen van de moeilijke fase waarin zijn partij zich bevindt. Net als de andere CDA’ers wil hij het verslag van de commissie afwachten. Hij zei wel te verwachten dat de partij deze crisis te boven zal komen.