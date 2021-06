De Jonge denkt niet dat CDA-commissie conclusies Omtzigt deelt

Hugo de Jonge denkt niet dat de commissie die de aanloop en uitslag van de verkiezingen voor het CDA onder de loep neemt, tot dezelfde conclusies komt als Pieter Omtzigt. “Ik denk dat de commissie wel tot een andere conclusie komt”, zei de demissionair minister van Volksgezondheid vrijdag na de ministerraad.

Verder wilde hij niet ingaan op de notitie van Omtzigt die een dag eerder was uitgelekt en door het dagblad De Limburger werd gepubliceerd. Het stuk is bedoeld voor de evaluatiecommissie onder leiding van burgemeester Liesbeth Spies. De Jonge wil het rapport van deze commissie afwachten. “Dan staat het mij vrij om daarop te reageren”, aldus De Jonge, die zelf ook met de commissie heeft gesproken.

Omtzigt zit al maanden met een burn-out thuis in Enschede. In de notitie schrijft hij onder meer dat hij is tegengewerkt door de partijtop. Hij zou zich “op een aantal momenten” onveilig hebben gevoeld en er zou achter zijn rug om op hem zijn gescholden waarbij hij onder meer zou zijn uitgemaakt voor “psychopaat” en “teringhond”. Verder zou het lijsttrekkerschap hem op “onheuse wijze” zijn ontnomen en zouden drie grote sponsoren invloed hebben gehad op het CDA-programma. Dat laatste wordt stellig ontkend door de partijtop.