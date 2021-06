EU: met volledige vaccinatie niet in quarantaine op vakantie

Nederlandse vakantiegangers en andere EU-burgers die volledig zijn gevaccineerd tegen Covid-19 hoeven deze zomer niet in quarantaine of worden getest als ze naar een EU-land reizen. De ambassadeurs van de 27 lidstaten zijn het hierover in Brussel eens geworden. ‘Volledig’ betekent twee prikken van AstraZeneca, Pfizer of Moderna en eentje van het Janssen-vaccin. De laatste inenting moet uiterlijk twee weken voor vertrek zijn gegeven.

Kinderen vanaf 12 jaar moeten, als zij niet volledig zijn ingeënt, wel een recente test kunnen overleggen waaruit blijkt dat ze negatief zijn of genoeg antilichamen tegen het coronavirus hebben, behalve als er gereisd wordt tussen twee lidstaten die ‘groen’ kleuren op de kaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Nederland is nog steeds rood, wat betekent dat het gevaar op besmetting niet is geweken.

Volgens de Europese Commissie zijn 100 miljoen van de ongeveer 350 miljoen volwassenen in de EU inmiddels volledig ingeënt. Vanaf 1 juli gaat in de EU een systeem met een Covid-19-certificaat in werking waarmee een reiziger via een QR-code kan aantonen dat hij volledig is gevaccineerd.