Hamer: partijen naderen elkaar, stugheid is logisch in deze fase

Partijen “naderen elkaar op de inhoud”, zegt informateur Mariëtte Hamer. Dat betekent nog niet dat snel duidelijk wordt welke partijen straks deel uitmaken van het nieuwe kabinet, maar dat had Hamer naar eigen zeggen “na één ronde” ook niet verwacht. “Zo lang ben ik niet bezig, deze omtrekkende bewegingen zijn volstrekt logisch.”

Vrijdag sprak Hamer nog eens met VVD-leider Mark Rutte en Sigrid Kaag (D66). Zij leiden de twee grootste partijen en namen het initiatief voor de opdracht aan Hamer. De twee liberale partijen zijn het oneens over de vraag ‘wie met wie’. Rutte wil, net als CDA-leider Wopke Hoekstra, praten met de huidige coalitiepartijen: VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Kaag hoopt op een vijfpartijencoalitie met naast de drie ‘motorblokpartijen’ PvdA en GroenLinks. Rutte en Hoekstra willen niet met allebei die linkse partijen in een coalitie.

“Het is ingewikkeld om uiteindelijk te bepalen wie met wie om tafel gaat”, geeft Hamer toe. “Dat is overigens niks nieuws. Dat is altijd in deze fase van de formatie ingewikkeld.” Vorige week deed ze een oproep aan partijen om hun eigen belang opzij te zetten en gewoon met elkaar om tafel te gaan. “Kijk naar wat Nederland nodig heeft. Nederland verdient zo snel mogelijk een kabinet”, zei de SER-voorzitter toen. De partijen hebben nog geen gehoor aan die oproep gegeven, zegt Hamer, en dat had ze ook niet “in één week” verwacht. “Maar die oproep herhaal ik”.

De informateur moest eigenlijk afgelopen zondag haar verslag inleveren, maar ze vroeg extra tijd om tot een selectie van partijen te komen die straks gaan formeren. Nog steeds wil Hamer zichzelf geen nieuwe deadline opleggen. “Mijn geduld is heel groot, maar daar moeten ze eigenlijk niet vanuit gaan”, zegt ze wel. Maandag heeft Hamer twee afspraken met Hoekstra: de CDA-leider praat met Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en PvdA-leider Lilianne Ploumen. Ook spreekt Hamer nog eens gezamenlijk met Ploumen en Jesse Klaver (GroenLinks).