Hoekstra: inhoud Omtzigt-notitie schadelijk en vervelend

De uitgelekt notitie van Pieter Omtzigt is “heel vervelend en echt beschadigend”, aldus CDA-leider Wopke Hoekstra, en roept volgens hem “heel veel vragen” op. Het zal volgens hem binnen de partij worden besproken en opgelost, maar het is “geen makkelijke fase” voor het CDA.

Volgens Hoekstra hebben sponsoren geen invloed gehad op het programma van de partij. “Daar is geen sprake van.” Alles is volgens de regels gegaan, aldus Hoekstra. Sponsoren zouden volgens Omtzigt onder meer pogingen hebben gedaan “wijzigingen aan te brengen” in de CDA-plannen.

De notitie heeft geen invloed op de kabinetsformatie, zegt Hoekstra. “De formatie was niet met grote vaart op gang gekomen, maar wij gaan gewoon door met de verkennende gesprekken. Daar is wat mij betreft niets aan veranderd. Daarvoor is de animo niet afgenomen, maar ook niet toegenomen.”

Hij is niet bang dat de partij uit elkaar gaat vallen. Omtzigt was de nummer twee op de kandidatenlijst van het CDA en heeft in de memo veel kritiek op de partij. Hij zit al maanden ziek thuis. De memo is bedoeld voor de commissie-Spies, die de gang van zaken bij het CDA rond de verkiezingen onderzoekt. De commissie komt begin juli met een rapport.

Omtzigt zegt in de notitie dat hij is tegengewerkt, weinig invloed had en zich soms zelfs “ronduit onveilig” voelde in de partij. Hij zou zijn uitgescholden door fractiemedewerkers. Ook zou hij “op onheuse wijze (zijn) gepasseerd als lijsttrekker” van de partij. Oud-voorzitter Rutger Ploum had hem het lijsttrekkerschap beloofd, mocht Hugo de Jonge plotseling uitvallen.

Hoekstra wil hier niet op ingaan. “Ik wil niet elk stukje van commentaar voorzien.” Hoekstra werd aangewezen als lijsttrekker toen De Jonge in december het aanvoerderschap opgaf. Hij zei toen het ministerschap en de bestrijding van het coronavirus niet te kunnen combineren met het lijsttrekkerschap.

Volgens Omtzigt is vanuit het partijbestuur druk op De Jonge uitgeoefend om te stoppen. De Jonge wilde vrijdag niet ingaan op het document van Omtzigt. “Als ik zo’n bericht lees, heb ik allerlei idee├źn over hoe het zit. En ik zou er heel graag op willen reageren, maar ik denk gewoon niet dat het verstandig is dat te doen.”