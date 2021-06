‘Janssen moet van VS 60 miljoen doses coronavaccin weggooien’

Farmaceut Janssen moet 60 miljoen doses van zijn coronavaccin weggooien. Die zijn mogelijk vervuild. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder FDA besloten, meldt The New York Times.

Ongeveer 10 miljoen doses mogen in de Verenigde Staten op de markt komen of naar andere landen worden gebracht. De flacons moeten dan wel een waarschuwing krijgen dat de toezichthouder niet kan garanderen dat de fabriek die het vaccin voor Janssen produceert, goed handelt.

De problemen spelen bij een fabriek van Emergent BioSolutions in de stad Baltimore. Die fabriek is al een paar maanden dicht vanwege productiefouten. Door de problemen loopt ook de vaccinatiecampagne in Nederland vertraging op.