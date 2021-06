Justitie hoopt op oplossing voor privacyproblemen met Google

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kijkt samen met Google of de privacy van de kantoorsoftware van het techbedrijf op orde gebracht kan worden. Het ministerie overweegt de software te gaan gebruiken, maar werd gewaarschuwd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Er zijn nog te veel vragen over de bescherming van de data van mensen, zo staat in een advies dat eind mei is uitgebracht en vrijdag is gepubliceerd.

Google maakt kantoorsoftware voor bedrijven onder de naam Workspace, voorheen G Suite. Privacytechnisch zijn daaraan allerlei “risico’s en onduidelijkheden” verbonden, waarschuwde de AP. Zo is de vraag wat er van bepaalde gegevens zoal wordt verwerkt, of dat rechtmatig gaat en wie daarvoor verantwoordelijk is. De problemen moeten opgelost worden voordat het ministerie ermee verder kan, stond in het advies. Dat moet volgens de privacywetgeving AVG.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus zegt de adviezen van de AP op te volgen en in gesprek te zijn met Google. Het bedrijf heeft beloofd aan oplossingen te werken, dus zal het ministerie wel verder gaan met het onderzoek of de diensten gebruikt kunnen worden. De minister hoopt er begin augustus met Google uit te zijn.