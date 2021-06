Kabinet wil voetbalstadions weer volledig openen voor publiek

De kans is groot dat alle voetbalstadions in Nederland met ingang van het volgend seizoen weer volledig open gaan voor publiek. Het kabinet overweegt om vanaf 30 juni alle professionele sportwedstrijden met, uiteindelijk, 100 procent van de bezoekerscapaciteit toe te staan.

Het grootste deel van het afgelopen voetbalseizoen werd in lege stadions gespeeld. Alleen in de eerste weken en in de laatste week van het seizoen waren beperkte aantallen toeschouwers welkom vanwege het coronavirus. Het seizoen 2021-2022 start begin augustus.