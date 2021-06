Politievakbonden twijfelen aan doorgaan buitenevenementen

Politievakbonden zijn sceptisch over het laten doorgaan van eendaagse buitenevenementen per 30 juni. De bonden spreken van een tekort aan collega’s en vrezen voor een stortvloed aan evenementen.

Het kabinet besloot vrijdag dat eendaagse buitenevenementen per 30 juni kunnen doorgaan, mits bezoekers een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs kunnen laten zien.

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP, meent dat niet alle evenementen zullen doorgaan. Hij spreekt van een capaciteitsgebrek: “De enige keuzes die je hebt zijn een afgelast of een onveilig evenement. En een onveilig evenement is gemiddeld genomen niet aanvaardbaar.”

Van de Kamp vindt de communicatie van het kabinet over het doorgaan van evenementen “bijzonder”. Dat alles weer mag, ligt volgens hem genuanceerder. “Niet alles kan. En dat weet het kabinet dondersgoed. Ze verplaatsen het probleem naar de lokale omgeving en dan heeft de politie het straks weer gedaan. Daar krijg je teleurgestelde mensen van.”

Ook Xander Simonis, voorzitter van de ANPV, uit zijn twijfels over het besluit. Hij vreest voor “een hoos aan evenementen”, doordat er zoveel zijn afgelast afgelopen jaar. “Collega’s zijn vermoeid door de afgelopen tijd en moeten tot rust komen. Dat hebben we ook besproken met minister Grapperhaus, die begrip had voor onze stellingname en dit zal bespreken met het Veiligheidsberaad.”

De politie Noord-Holland heeft wel vertrouwen in het doorgaan van evenementen die al zijn goedgekeurd: “Wat we hebben toegezegd, gaan we waarmaken”, aldus een woordvoerder.