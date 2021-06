Prinses Amalia ziet af van uitkering tijdens studietijd

Prinses Amalia wil geen uitkering als zij eind dit jaar 18 jaar wordt. “Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zo moeilijk hebben, zeker in deze onzekere Corona tijd”, schrijft ze in een brief aan demissionair premier Mark Rutte. Ze gaat het inkomen tot aan het eind van haar studie terugstorten.

Amalia zou rond de 1,5 miljoen euro per jaar krijgen na haar 18e verjaardag. Dan wordt ze troongerechtigd. Een deel van het bedrag is bedoeld als inkomsten en een deel als onkostenvergoeding. Ze wordt op 7 december volwassen en zou dan dit jaar nog ongeveer 111.000 euro ontvangen.

Ze wil geen onkostenvergoeding omdat “ik in mijn functie als Prinses van Oranje geen hoge kosten hoef te maken”. Overigens gaat de prinses niet meteen studeren. Ze slaagde deze week voor het gymnasium en wil na de zomervakantie een ‘gap year’ nemen, schrijft ze aan de premier.

Rutte schrijft terug dat hij “begrip en waardering heeft voor uw persoonlijke overwegingen”. “Ik wens u een mooi tussenjaar toe, en alle wijsheid bij het kiezen van een toekomstige studie.”

Er was eerder kritiek in de Tweede Kamer op de hoogte van de uitkering voor Amalia. Rutte zei vorig jaar oktober in de Kamer de discussie over het inkomen van Amalia en koning Willem-Alexander moeilijk te vinden. De premier wees er toen op dat de hele Kamer in 2007 met het huidige systeem heeft ingestemd. Dat moet zorgen voor stabiliteit in het inkomen van de koning.

Dat Amalia recht heeft op geld is vastgelegd in de Grondwet. De bedragen en systematiek zijn vastgesteld in de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis.