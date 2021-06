Rechtbank behandelt dossier vergismoord in proces Marengo

In het liquidatieproces Marengo begint de rechtbank vrijdag aan de bespreking van een dubbeldossier, dat het grootscheepse onderzoek naar de veronderstelde bende van hoofdverdachte Ridouan Taghi aan het rollen heeft gebracht. Het gaat om de zogenoemde vergismoord op Hakim Changachi en de voorbereidingen voor de moord op het eigenlijke doelwit, Khalid H.

Changachi was een vriend van Nabil B. Hij zou diens familie hebben verteld dat Taghi achter de moord zat, waarmee hij zijn eigen doodvonnis zou hebben getekend. Dat dreef hem in de armen van justitie, hij besloot kroongetuige te worden in het proces.

Hakim Changachi werd op 12 januari 2017 doodgeschoten bij zijn flat aan de Faustdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De uitvoerders van de moord zijn opgepakt en inmiddels veroordeeld. Hun zaak loopt nog in hoger beroep.

De moordenaars hebben Changachi aangezien voor het beoogde slachtoffer H. Volgens justitie wilde Taghi H. laten opruimen omdat hij zou heulen met rivalen van zijn misdaadorganisatie. H. woonde in hetzelfde flatgebouw als Changachi. Toen er daags na de vergismoord opnieuw een moordcommando op H. werd afgestuurd, kon hij tijdig de politie alarmeren. De op de vlucht geslagen verdachten werden na een wilde achtervolging aangehouden.

Een van de mannen die betrokken was bij de moord op Changachi, Justin Jap Tjong, wilde niet mee op de ‘herstelmissie’. Twee weken later werd hij zelf geliquideerd in Amsterdam-Osdorp.

Behalve Taghi verdenkt het Openbaar Ministerie zes anderen van betrokkenheid bij de vergismoord en de verijdelde liquidatie van H. Een van hen is kroongetuige B. Hij zal vrijdag als verdachte in de Amsterdamse gerechtsbunker moeten verschijnen. Als kroongetuige weigerde hij de afgelopen weken zijn contractuele plicht na te komen, uit onvrede met de bescherming die zijn gezin van justitie krijgt.

De bespreking van het dubbeldossier staat ook op 21 en 25 juni op het programma.