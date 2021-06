Rutte ziet formatie niet moeilijker worden door Omtzigt-notitie

De formatie zal niet moeilijker worden door de notitie van het CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, denkt VVD-leider Mark Rutte. Hij wilde vrijdag verder geen commentaar geven op de kwestie, behalve dat het zonder CDA het moeilijk wordt een meerderheidskabinet te vormen. D66-leider Sigrid Kaag wilde er ook geen uitspraken over doen.

Rutte en Kaag kwamen opnieuw samen bij informateur Mariëtte Hamer. Zij wilde zich ook niet uitlaten over de gevolgen van de perikelen binnen het CDA voor de formatie. In de gelekte notitie haalt de ziek thuis zittende Omtzigt hard uit naar de gang van zaken binnen zijn eigen partij rond de verkiezingen. Ook heeft hij kritiek op de partijleiding.

Eerder op de dag zei CDA-leider Wopke Hoekstra ook al niet te verwachten dat de formatie door de memo van Omtzigt lastiger wordt. Hij gaat gewoon door met de verkennende gesprekken. De CDA-leider is tot dusver niet bijzonder enthousiast over deelname aan een nieuw kabinet.

Hamer heeft deze week naar eigen zeggen “verdiepende gesprekken” gevoerd. “We kunnen nog niet zeggen; dit is morgen het kabinet. Dat had ik ook niet verwacht na één ronde.” Volgende week gaan de gesprekken verder.

Volgens Kaag liggen er inmiddels “best wel goede voorstellen op tafel”. Er wordt gesproken over het herstelbeleid direct na de coronacrisis en de grote thema’s die het volgende kabinet moet aanpakken zoals de stikstofcrisis. De vraag wie straks met elkaar gaan onderhandelen over een nieuwe coalitie is de moeilijkste, geven partijleiders aan.