Stabiliteit staat centraal bij vormen nieuw bestuur Brabant

Het garanderen van stabiliteit staat centraal bij het vormen van een nieuw Brabants provinciebestuur. Dat bleek vrijdagochtend tijdens een toelichting aan Provinciale Staten door de verkenners Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer.

Wijzend op de twee bestuurscrises die Brabant sinds 2019 doormaakte zei Roemer: “Laat dat geen derde keer gebeuren. Realiseer dat als je je handtekening zet onder het bestuursakkoord. Het is nu de derde keer dat u een coalitie probeert te vormen. Dus nu gaat het over stabiliteit.”

De twee verkenners stellen een coalitie voor waarin CDA en VVD het motorblok vormen, aan te vullen met drie progressieve partijen. Daarbij moet gekozen worden uit GroenLinks, PvdA, D66 of SP. Er bestaat bij de verkenners een lichte voorkeur voor een coalitie zonder D66, mede omdat dan dezelfde coalitie zou ontstaan als waarmee de provincie na de verkiezingen van 2019 van start ging. Een coalitie die in 2020 alweer sneuvelde en vervangen werd door een met Forum voor Democratie, CDA, PVV en Lokaal Brabant. Maar ook deze coalitie ging onlangs onderuit, omdat CDA en VVD de buik vol hadden van de voortdurende afsplitsingen en ruzies binnen FVD, waardoor de meerderheid in de Staten op losse schroeven kwam te staan.

De Staten hebben nog anderhalf jaar te gaan, daarom wordt er niet teveel gesleuteld aan de bestaande afspraken. Wel zijn er nog gesprekken nodig over enkele pijnpunten. Zo was kernenergie voor FVD een krent in de pap, maar de nieuwe coalitie zal dat opnieuw afwegen.

Daarnaast vormt stikstof een pijnpunt tussen partijen. De verkenners vragen de coalitiepartijen af te spreken hoe om te gaan met nieuwe Haagse richtlijnen, die zullen volgen na een regeerakkoord. Tot die tijd gelden de huidige afspraken, ook al zullen die bij progressieve partijen pijn doen.

“Op hoofdlijnen en jaartallen bestaat overeenstemming in het stikstofdossier”, vatte Roemer samen. “Alleen in het tempo zitten verschillen. Daar moet over gesproken worden.”

Er wordt naar gestreefd op 2 juli een nieuw bestuur te vormen.