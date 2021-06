Verspreiding corona tussen nertsenbedrijven blijft onduidelijk

Het blijft onduidelijk hoe het coronavirus zich op grote schaal tussen nertsenbedrijven heeft kunnen verspreiden. Een groot onderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven, meldt het kabinet. De uitbraak leidde ertoe dat er vroegtijdig een einde kwam aan de nertsenhouderij.

Van de 160 nertsenhouderijen raakten er 69 besmet met het coronavirus. Uit vrees dat het virus op de bedrijven zou blijven rondwaren, besloot het kabinet alle nertsenhouderijen sneller dan gepland te ruimen. Eind vorig jaar kwam er een einde aan de sector. Nertsenhouders zouden al verplicht worden te stoppen in 2024.

“Het virus is waarschijnlijk deels via mensen verspreid tussen nertsenbedrijven, met name in het begin van de epidemie”, schrijven de demissionaire ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) aan de Kamer. “Het is onduidelijk gebleven hoe de verspreiding tussen de bedrijven vanaf de zomer heeft plaatsgevonden.”

Mogelijk hebben ontsnapte nertsen of verwilderde katten een kleine rol gespeeld bij de verspreiding van het virus. De onderzoekers achten het echter “onwaarschijnlijk” dat vrij-levende diersoorten “een relevante rol” hebben gespeeld in de verspreiding van corona tussen nertsenbedrijven. Zij hebben onder meer gekeken naar vleermuizen, mussen en roofdieren.

Verder zijn verder tot dusver drie honden positief getest op het coronavirus, aldus de bewindslieden. Deze drie kwamen uit huishoudens waar corona heerste. Het gaat om twee huishoudens in Zeeland en een in Overijssel. Aangenomen wordt dat deze positieve honden door mensen zijn besmet. Er zijn 35 verdachte katten gemeld, maar geen enkele bleek besmet met het virus.