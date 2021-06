Apeldoorn staat demonstratie Police for Freedom toe

Actiegroep ‘voor de menselijke verbinding’ Police for Freedom mag zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur demonstreren in Apeldoorn. De organisatie is van plan een tocht van 6 kilometer door een deel van de Gelderse plaats af te leggen. Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn wil de demonstratie niet op voorhand verbieden, omdat demonstreren een grondrecht is. Maar hij heeft wel strikte voorwaarden gesteld.

Het is de eerste keer dat Police for Freedom toestemming heeft gekregen voor een bijeenkomst. Eerder verboden verschillende burgemeesters dat uit vrees voor ongeregeldheden. Toen de groep onverwacht opdook in Barneveld liep dat uit op rellen met de politie. Veel aanhangers van de groep hielden zich niet aan de coronaregels en droegen geen mondkapjes. Ze zeggen “voor liefde, vrijheid en verbinden” te gaan en “voor behoud van grondrechten.”

De organisatie moet van Heerts zelf zorgen voor veiligheid, ordelijkheid en het naleven van de geldende coronaregels. De mars start op sportpark Orderbos en eindigt op de Jachtlaan. De gemeente waarschuwt voor verkeershinder door de demonstratie. Er zijn omleidingsroutes ingesteld voor bezoekers van attracties zoals Paleis Het Loo, Apenheul en Julianatoren.