CDA’ers bedroefd over vertrek Omtzigt, blijven wel bij de partij

Meerdere CDA-Kamerleden reageren verdrietig op het vertrek van Pieter Omtzigt uit de partij. Toch zijn er vooralsnog geen CDA’ers die ook de partij verlaten en zich bij Omtzigt voegen.

Kamerlid Derk Boswijk vindt het “waardeloos dat het zo gelopen is”. Hij heeft bij eerdere verkiezingen op Omtzigt gestemd en had graag met hem samengewerkt in de fractie. Boswijk blijft CDA-Kamerlid, maar deelt wel enkele punten van kritiek die Omtzigt heeft op de partij. Zo vindt ook Boswijk dat de partij idealen heeft verloren en “terug moet naar de wortels van de christendemocratie. Het roer moet om.”

Mustafa Amhaouch vindt het “een drama” en “zeer triest dat dit zo afloopt. Voor het CDA en Pieter zelf”. Ook hij is niet van plan de partij te verlaten. “Ik ben 25 jaar lid van het CDA en blijf dat.”

Agnes Mulder is “er kapot van” en schrijft op Twitter Omtzigt te gaan missen in de fractie. Hilde Palland-Mulder is verdrietig en dankt haar “partij- en provinciegenoot”. Palland-Mulder komt uit het Overijsselse Kampen en Omtzigt uit Enschede.

Vicefractievoorzitter Anne Kuik en CDA-fractievoorzitter in de senaat, Ben Knapen, scharen zich achter de verklaring van partijleider Wopke Hoekstra en partijvoorzitter Marnix van Rij. Zij schreven op Twitter “teleurgesteld en geschrokken” te zijn dat Omtzigt de partij verlaat. Ze hadden gehoopt op een andere uitkomst en hebben naar eigen zeggen alles geprobeerd om dit te voorkomen.

Omtzigt kondigde zaterdag aan zijn partijlidmaatschap op te zeggen, nadat afgelopen week een vernietigende interne notitie van zijn hand over de partij uitlekte. Daarin schetst hij hoe hij binnen de partij voor “psychopaat”, “labiel” en “teringhond” werd uitgemaakt en door partijgenoten werd tegengewerkt. Ook zou de partijtop hem het lijsttrekkerschap op “onheuse wijze” hebben ontnomen en Hoekstra naar voren hebben geschoven.