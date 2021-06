Echtgenote Omtzigt blijft CDA-fractievoorzitter Enschede

Ayfer Koç, de echtgenote van Pieter Omtzigt, blijft fractievoorzitter voor het CDA in Enschede. Wel schrijft ze op Twitter “alle begrip en volledige steun” te hebben voor zijn besluit om de partij te verlaten.

Koç blijft lid en fractievoorzitter voor de partij, omdat ze lokaal haar “christendemocratische waarden met veel passie en plezier nog steeds kan verwezenlijken”.

Ze sprak zich eerder fel uit voor haar echtgenoot. Zo reageerde ze op Twitter boos dat in de uitgelekte aantekeningen van verkenner Kajsa Ollongren de frase “positie Omtzigt: functie elders” stond. “Dus deze politieke leiders hebben een exitfunctie voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger die zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze rechtstaat”, schreef ze. “Gelukkig gaan zij daar niet over maar wel zijn 342.000 kiezers die hij niet in de steek laat.”

Omtzigt maakte zaterdag bekend zijn lidmaatschap voor het CDA op te zeggen, nadat een interne memo van zijn hand was uitgelekt. In die notitie haalt hij hard uit naar de partij, die hem structureel tegengewerkt zou hebben en waar hij zich soms “ronduit onveilig” voelde.

Omtzigt zit ziek thuis vanwege een burn-out en hoopt na zijn herstel terug te keren als onafhankelijk Kamerlid.