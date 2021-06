Hoekstra vreest geen scheuring binnen CDA

CDA-leider Wopke Hoekstra is niet bang dat het vertrek van Pieter Omtzigt leidt tot een scheuring van de partij. Dat zegt hij zaterdag tegen RTL Nieuws.

Tot dusver hebben zich nog geen CDA-Kamerleden gemeld die zich bij Omtzigt willen aansluiten. De populaire CDA’er haalde bij de vorige verkiezingen ruim 342.000 stemmen. Daarmee was hij zelf al goed voor bijna vijf Kamerzetels. Het CDA haalde vijftien zetels in totaal.

Hoekstra zegt dat hij en Omtzigt “heel lang uitstekend hebben samengewerkt” en dat hij graag met hem verder had gewild in de CDA-fractie. Omtzigt zelf schrijft in het vernietigende memo, dat donderdag uitlekte, dat hij onder druk is gezet om Hoekstra het lijsttrekkerschap te geven. Volgens hem was de afspraak gemaakt dat hij Hugo de Jonge als lijsttrekker zou opvolgen, mocht die terugtreden. Omtzigt voelde zich “op onheuse wijze gepasseerd”.

Het vertrek van Omtzigt verandert weinig voor de formatie, meent Hoekstra. Net als eerder wil hij “heel secuur” kijken of er voor het CDA plek is aan de formatietafel. Mocht dat niet zo zijn, “dan gaan we enthousiast de oppositie in”, zegt hij.

Eerder liep de formatie stroef, mede omdat niet duidelijk was of Omtzigt een coalitie met de VVD wel zou steunen. Hij is uitgesproken kritisch op de bestuurscultuur van VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte. Hoekstra zei later dat hij met de steun van de volledige CDA-fractie, dus ook Omtzigt, met Rutte om tafel zat om over de formatie te praten.