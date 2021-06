RIVM meldt 1265 nieuwe besmettingen en één nieuw sterfgeval

Het RIVM meldt zaterdag 1265 nieuwe coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal sinds 13 september. Het aantal sterfgevallen steeg met één. Het gaat om iemand uit de gemeente Roosendaal.

Dat wil niet zeggen dat deze persoon afgelopen etmaal is overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd.

Het aantal nieuwe besmettingen is zaterdag ook flink minder dan het weekgemiddelde. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 1502 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd.

Vorige week zaterdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nog 2124 nieuwe positieve gevallen. De laatste zaterdag van mei waren dat er nog 3351.

Het aantal nieuwe gevallen is zaterdag net iets hoger dan 1222. Als het besmettingscijfer onder dat aantal zakt, blijven we voor het eerst sinds september onder de signaalwaarde van 7 positieve tests per 100.000 inwoners. Daarboven gaan de ‘alarmbellen’ van de overheid rinkelen, omdat het aantal besmettingen dan kan leiden tot veel ziekenhuisopnames.

In Rotterdam kwamen afgelopen etmaal 70 nieuwe coronagevallen aan het licht. In Amsterdam waren dat er 68 en in Den Haag 65. In Utrecht kregen 28 mensen een positieve testuitslag en in Almere 17.