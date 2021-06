In Schinveld in Limburg zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen gewond geraakt door een schietpartij. De twee zijn met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.

De schietpartij gebeurde in de President Kennedystraat, in het noorden van het dorp. De politie laat weten dat er verder nog geen andere informatie over het incident bekend is.