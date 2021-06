ArenA loopt langzaam ‘vol’ voor openingsduel Oranje op EK

De Johan Cruijff ArenA loopt zondagavond langzaam ‘vol’ voor de openingswedstrijd van Nederland op het Europees kampioenschap tegen Oekraïne. Vanwege de vele maatregelen rondom het coronavirus duurt het even om het stadion binnen te komen. Soms leidt dat tot wat ergernissen, zo is te zien bij de toegangspoorten. Noemenswaardige incidenten zijn er niet, meldt een woordvoerster van de organisatie van speelstad Amsterdam.

In het stadion van Ajax zijn 16.000 toeschouwers welkom. Elke supporter moet bij het betreden van het stadion een negatieve coronatestuitslag overhandigen. Supporters konden die test gratis laten doen. Op sommige testlocaties liep de wachttijd zondag hoog op, op andere locaties (zoals bij de RAI) ging het vanwege meerdere teststraten wat soepeler.

“Mensen werken goed mee. Als er dingen niet helemaal goed gaan, lossen we dat ter plekke op”, meldt de woordvoerster. Daarbij gaat het vooralsnog om het scannen van de toegangskaarten of dat mensen hun negatieve coronatest willen laten zien maar dat niet kunnen doen omdat hun telefoon is uitgevallen.

De wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne begint om 21.00 uur.