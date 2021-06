Cabaretier Weijers noemt versoepelingen ‘positiever op papier’

De veronderstelde versoepelingen voor de theaterbranche die het kabinet heeft aangekondigd, gaan er bij cabaretier Guido Weijers niet in. Tegen dj Lex Gaarthuis in het programma De 10 Van op Radio 10 zei hij dat het “allemaal positiever wordt gebracht dan dat het in de praktijk is”.

Volgens Weijers zijn de theaters op dit moment “nog helemaal niet open”. Hij vindt dat de capaciteit van de zalen achteloos weggewuifd wordt. “Vijftig man in een zaal waar er 850 in kunnen slaat helemaal nergens op”, meent hij. “Dat is gewoon verliesgevend.”

Weijers schetst het scenario dat theaters in de zomer weer op 1,5 meter open mogen, “maar dat was vorige zomer ook. Dus tot nu toe is er de afgelopen persconferentie heel veel gezegd, maar op papier mogen theaters niks meer dan dat ze vorig jaar mochten. Het wordt allemaal positiever gebracht dan dat het in de praktijk is.”

Eerder dit jaar had Weijers nog een gesprek met coronaminister Hugo de Jonge, maar dat heeft volgens de cabaretier “helemaal niks geholpen”. Hij wil er daarom op blijven hameren dat de theaters verder open mogen, ongeacht wat anderen ervan vinden of hoe stil zijn collega-cabaretiers zich misschien ook houden in de kwestie.

“Ik merk dat het veel mensen verlamt en dat ze het ook gek vinden dat ik me druk maak over hoeveel mensen er in een zaal passen. Terwijl ik denk: ja, je wil toch ook dat het winstgevend is? Het is ook voor het publiek veel gezelliger als er een zaalbezetting is van 50 procent in plaats van 25 procent.”