CDA’ers roepen op tot vervroegd partijcongres na vertrek Omtzigt

Binnen het CDA klinkt de roep om vervroegd een partijcongres te organiseren, nu prominent CDA’er Pieter Omtzigt heeft besloten de partij te verlaten. De Stichting Sociale Christendemocratie wil “opheldering en verantwoording” van het CDA-bestuur over de uitgelekte memo van Omtzigt. Daarin beschrijft hij hoe hij is tegengewerkt door de partij en zich op momenten “onveilig” binnen het CDA voelde.

De stichting bestaat uit CDA’ers die “ideeënarmoede” van de partij willen tegengaan en zich sterk willen maken voor het “sociale middenveld”. Ze willen duidelijkheid over onder meer het functioneren van macht en tegenmacht binnen de partij, de omgangsvormen binnen het CDA en de aanstelling van Wopke Hoekstra als lijsttrekker nadat Hugo de Jonge zich had terugtrokken. Daarover zei Omtzigt dat hem het lijsttrekkerschap was beloofd, en dat hij op “onheuse wijze” gepasseerd werd.

Voor een vervroegd congres moet minstens 1 procent van de CDA-leden de oproep van de stichting steunen. Daarna heeft het partijbestuur acht weken de tijd om het congres te organiseren. Het is nog niet bekend hoeveel leden de oproep inmiddels al gesteund hebben. Zondagmiddag komt de stichting met een tussenstand.