Column Frame van de Week

Misschien wel mijn hele leven ben ik waarnemer geweest van het gedrag van de mens. Ik heb me altijd afgevraagd waarom we doen wat we doen. In de ‘Waarom?’ fase als driejarig jongetje hebben mijn ouders waarschijnlijk alle waarom vragen beantwoord. Of juist niet en moest ik zelf op zoek naar het waarom. Gelukkig hebben ze niet gezegd ‘omdat ik het zeg’, anders was ik misschien teveel een volger geweest.

In mijn ondernemersopleiding was marketing een van de belangrijkste lesgebieden. Ik weet nog dat we veel lezingen kregen van marketeers en dat ze allemaal aangaven dat de groep 18-29 de moeilijkst bereikbare groep was. Ik zat zelf in die leeftijdscategorie en dat vraagstuk fascineerde mij. Ik wist dat je rond die leeftijd je frontale cortex ontwikkelt en daarmee je autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel. Ik verdiepte mij in de werking van het brein en de Transactionele Analyse.

Het gevoel dat we bij marketing eigenlijk gewoon bezig zijn met manipulatie bleef mij achtervolgen. De letterlijke vertaling van ‘you have been framed’ is ‘je bent erin geluisd’. Framing is de basis van marketing en politiek bedrijven. Het is een overtuigingstechniek die een ware hersenwetenschap is geworden. Gek genoeg zijn marketeers en politici, ondanks dat ze heel bedreven zijn in het framen, zelf ook heel gevoelig voor framing.

Het hoeft niet altijd zo slecht te zijn. Iedereen framet en dat komt omdat je altijd vanuit je eigen overtuigingen spreekt. Je vertelt iets zoals jij het ziet en wilt het liefst de ander overtuigen van jouw waarheid. Het betekent echter ook dat je zelf waarschijnlijk dagelijks geframed wordt.

Maar het gaat nog een stapje verder. Het perspectief van waaruit jij je boodschap brengt hoeft namelijk niet per se je eigen natuurlijke overtuiging te zijn. Inmiddels heb ik ontdekt dat die discrepantie tussen de waarheid die je spreekt, of je hebt geleerd te spreken, en je innerlijke waarheid de oorzaak van stress en vele burnouts is. Als je soms het gevoel hebt in twee werelden te leven, je eigen natuurlijke innerlijke wereld en de buitenwereld waarin je je staande probeert te houden, dan zou ik zeggen dat je in een geframede wereld leeft. Het zou mooi zijn als die discrepantie er niet is en je frameless kunt leven.

In deze column neem ik je mee in de wereld van framing. Zodra je bewust bent van alle vormen van framing ben je beter in staat je eigen autonome redeneringen weer als waarheid te gaan zien. Je komt dichter bij je gevoel en leert weer te vertrouwen op je intuïtie. Aan de hand van een nieuwsbericht of gebeurtenis gedurende de week waarin een frame is gebruikt dat ons allemaal beïnvloedt, leg ik het frame bloot. Indien mogelijk achterhaal ik de rauwe feiten en kijk ik welke andere frames er aan gegeven hadden kunnen worden. Volgende week mijn eerste Frame-van-de-week in deze column. Ik ga deze week alle krantenkoppen snellen en duik de media in. Kijk ook zelf alvast eens met een andere bril. Ga er voor de grap eens vanuit dat niets wat je ziet waar is. Een leuke oefening! Ik zie ernaar uit, ik hoop jullie ook.