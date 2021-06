Fans Oranje in lange wachtrijen voor coronatest

Supporters van het Nederlands elftal moeten zondag in Amsterdam soms lang wachten voordat ze een coronatest kunnen doen. Op sommige testlocaties is de doorstroom goed, op andere plekken loopt het flink vast.

Bij de openingswedstrijd van Oranje op het EK tegen Oekraïne zijn zondagavond in de Johan Cruijff ArenA 16.000 supporters welkom. De fans komen alleen het stadion in als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. De test moet van zaterdag of zondag zijn en kan op een aantal plekken in de stad worden afgenomen. In de RAI zijn meerdere teststraten en loopt het lekker door.

Veel fans hebben een testafspraak gemaakt op een kleine locatie op de Rozengracht, in het centrum van de stad. Tegen 13.30 uur stond daar een wachtrij van een paar honderd meter lang. Mensen kwamen pas tussen een uur en anderhalf uur later aan de beurt dan het tijdstip waarop hun afspraak was ingepland.

Om de wachttijd voor de mensen wat aangenamer te maken, besloot een bewoner van de Rozengracht harde muziek aan te zetten. Zo klonk ‘Wij houden van Oranje’ van André Hazes hard door de speakers. Dat was een grote hit toen het Nederlands elftal in 1988 de Europese titel won. Ook Wolter Kroes en Frans Duijts waren zondagmiddag te horen.

In een nabijgelegen supermarkt haalden de Oranje-fans blikjes bier om alvast in de stemming te komen.

Sommige supporters besloten hun afspraak te cancelen en een nieuwe afspraak in te plannen op een andere locatie in de stad. “Dit gaat ten koste van onze drinktijd”, aldus een van de fans.