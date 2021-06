Fans van Oranje leven na negatieve test toe naar Oekraïne

“Je moet er wat voor over hebben, maar dan heb je ook wat”, zegt supporter Tim van het Nederlands elftal als hij op het terras van café ’t Loosje op de Amsterdamse Nieuwmarkt samen met vier vrienden een slok van zijn bier neemt. “We zijn om 09.00 uur uit Venlo vertrokken en hebben hier vlakbij een coronatest gedaan. Gelukkig heeft iedereen een negatieve uitslag. Nu even genieten en straks met de metro naar de ArenA.”

Ruim zes uur voor het eerste groepsduel van het Nederlands elftal op het EK met Oekraïne kleurt het Wallengebied van de hoofdstad al aardig oranje. Groepjes supporters hebben zich verzameld bij café Old Sailor en zingen mee met Viva Hollandia van Wolter Kroes. “Het is eigenlijk jammer dat de Johan Cruijff ArenA niet helemaal vol mag zitten”, zegt René uit Amersfoort. “Ik ben geen viroloog, maar volgens mij moet dat best kunnen. Iedereen is getest en het dak kan openblijven.”

René is een van de 16.000 gelukkigen die een kaartje voor het eerste duel van Oranje op het EK in elf landen heeft bemachtigd. Anders was hij ook niet naar Amsterdam gekomen. Want de kroegen mogen de EK-duels voorlopig niet uitzenden en moeten om 22.00 uur sluiten. Oranje en Oekraïne beginnen dan net aan de tweede helft.

Als het alleen aan burgemeester Femke Halsema van Amsterdam had gelegen, dan waren de duels van Oranje in de hoofdstad op grote schermen te zien geweest. Maar minister Ferd Grapperhaus vindt dat nog geen goed idee. Wellicht dat het Veiligheidsberaad van maandag nieuwe versoepelingen oplevert. “Het zou lekker zijn als we snel tot 24.00 uur open mogen blijven”, zegt eigenaar Kenneth van ’t Loosje. “En dat we dan ook de wedstrijden helemaal bij je af kunnen kijken”, stelt stamgast Walter.

Over de kansen van Nederland op het EK is een groepje fans uit Apeldoorn nog niet zo positief. “Ik snap niet dat je tegen een ploeg als Oekraïne met vijf verdedigers moet spelen”, zegt Peter op het terras van café Emmelot. “We spelen niet tegen de wereldkampioen. Gewoon Berghuis voorin erbij en lekker aanvallen.”

Vanuit de Febo aan de overkant klinkt er gejuich als er twee fans van Oekraïne met grote blikken bier voorbijlopen. “Leuk dat zij zijn gekomen”, zegt Peter. “Als we eerste in de poule worden, dan zou ik ook wel naar de achtste finales in Boedapest willen. Voor de kwartfinale in Baku pas ik even. mochten we die halen. Dat is geloof ik 7 uur vliegen.”