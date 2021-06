Jan Smit keert niet terug als coach in The Voice of Holland

Jan Smit komt het komende seizoen niet terug als coach in het zangprogramma The Voice of Holland. Dat maakte RTL Boulevard zondag bekend. De zanger maakte vorig jaar zijn debuut als vervanger van Lil Kleine.

Smit viert binnenkort zijn 25-jarig jubileum en wil zich daar graag op focussen, zo laat hij op Instagram weten. “Met het oog op het komende jaar – mijn 25-jarig jubileumjaar – wil ik mijn agenda anders inplannen. Meer tijd voor mijn eigen muziek en vooral voor mezelf”, aldus de Volendammer.

In het SBS6-programma Hoge Bomen zei Smit onlangs nog dat hij “het zeker weer zou doen” als hij weer gevraagd zou worden voor een nieuw seizoen van The Voice. Afgelopen seizoen deelde Jan de rode draaistoelen met Anouk, Ali B en Waylon. Dat elfde seizoen werd gewonnen door Dani van Velthoven, de pupil van Anouk.

In zijn bericht bedankt Jan zijn medecoaches en presentatoren en hij zegt dat hij zich tijdens het nieuwe seizoen niet zal vervelen. “Ik ga de komende vrijdagavonden weer genieten in mijn vertrouwde oranje stoel bij FC Volendam.”