Ook geboortejaar 1993 kan een prikafspraak maken

Mensen die geboren zijn in 1993 kunnen vanaf 10.00 uur online een afspraak voor een coronavaccinatie maken. Dat heeft gezondheidsminister Hugo de Jonge op Twitter meegedeeld.

Er zijn ruim 227.000 mensen geboren in 1993. Ze ontvangen vanaf woensdag de uitnodigingsbrief ook nog per post. Deze groep krijgt het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna.

Vrijdag waren de allereerste twintigers aan de beurt. Mensen die in 1991 zijn geboren, konden vanaf die dag een afspraak maken. Zaterdag volgde geboortejaar 1992.