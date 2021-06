Twee miljoen mensen volgden geïmproviseerde EK-uitzending

Veel Nederlanders zaten zaterdagavond aan de buis gekluisterd nadat de Deense voetballer Christian Eriksen in elkaar was gezakt tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Gemiddeld keken via NPO 1 bijna twee miljoen mensen naar de geïmproviseerde uitzending van anderhalf uur nadat het duel was stilgelegd, tonen cijfers van van Stichting KijkOnderzoek.

De eerste helft werd tot aan het incident door bijna 1,7 miljoen mensen gevolgd. Naar het resterende deel van Denemarken-Finland keken 2,2 miljoen mensen.

De wedstrijd tussen België en Rusland werd daarna eveneens door 2,2 miljoen mensen gevolgd. Het eerste deel van die wedstrijd, dat overlapte met Denemarken-Finland, was te zien op NPO 3 en trok 630.000 kijkers. ’s Middags zagen al 788.000 mensen het EK-duel tussen Wales en Zwitserland.