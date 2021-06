Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw licht gestegen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij licht gestegen. Momenteel liggen er 681 patiënten met Covid-19 op een ic- of verpleegafdeling, blijkt uit de jongste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat zijn er vijf meer dan zondag. Toen lagen er 676 coronapatiënten in de ziekenhuizen, zaterdag waren dat er nog 672.

Het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen is wel op het laagste punt sinds het LCPS begon met het delen van die informatie. 24 nieuwe mensen met een coronabesmetting belandden afgelopen etmaal op een verpleegafdeling. In totaal liggen nu 418 coronapatiënten opgenomen in de klinieken, zeven meer dan zondag. Op de ic’s behandelen artsen momenteel 263 coronapatiënten, twee minder dan zondag.

Ziekenhuizen hoefden zondag geen enkele coronapatiënt te verplaatsen. Het aantal patiënten dat van de ene regio naar de ander wordt verplaatst is al een tijdje laag. Het LCPS meldt desondanks wel door te gaan met de ‘bovenregionale verplaatsingen’. “Dat doen we voor een gelijke toegang tot ziekenhuiszorg voor alle patiënten in ons land én voor een gelijke uitgangspositie van de regio’s voor inhaalzorg.”

Het aantal opgenomen coronapatiënten is de afgelopen weken rap gedaald. Zo behandelden de ziekenhuizen een maand geleden, op 14 mei, nog 2250 patiënten met Covid-19.