Apneupatiënten én longartsen zitten met vragen na bericht Philips

Longartsen krijgen veel vragen van patiënten met slaapapneu die een apparaat van Philips gebruiken, waarvan de fabrikant het gebruik ontraadt wegens gezondheidsrisico’s. Om goed antwoord daarop te geven, ontbreekt het ze echter nog aan informatie. “Er is nog heel veel onduidelijkheid. Dit overvalt ons als beroepsgroep enorm”, zegt longarts Monique Klaaver. Zij is voorzitter van de sectie van longartsenvereniging NVALT, die zich bezighoudt met ademhalingsstoornissen tijdens de slaap.

Klaaver hoopt dat Philips samen met leveranciers van medische hulpmiddelen snel meer duidelijkheid zal geven en met een plan van aanpak zal komen. “De patiënt staat voor ons op één”, benadrukt ze. Bij gebrek aan gegevens raadt Klaaver haar patiënten nu aan het advies van Philips te volgen, maar het blijft wel hun eigen beslissing. “De keuze is aan de patiënt. Er kunnen ook mensen zijn die zeggen: ik gebruik het apparaat al jaren en kan zonder niet goed functioneren, dus ik blijf het de komende dagen ook doen.”

De artsen hopen binnen enkele dagen meer duidelijkheid te krijgen over de gezondheidsrisico’s, zoals ademhalingsproblemen en een mogelijk verhoogde kans op kanker. “Data daarover heeft Philips nog niet met ons gedeeld. We kunnen het daarom niet goed inschatten”, aldus Klaaver. De longarts, die zelf in het Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis in Rotterdam werkt, krijgt ook veel berichten van andere ziekenhuizen en collega’s over de problemen. Ook zij krijgen veel vragen van bezorgde patiënten.

In de apparaten zit geluiddempend schuimrubber verwerkt. Deeltjes daarvan kunnen loskomen en gebruikers kunnen die inademen of inslikken. In het ergste geval kunnen mensen last krijgen van vergiftiging of kan de kans toenemen dat ze kanker ontwikkelen.

Philips laat in een reactie weten dat het bezig is de longartsen te informeren. “We hebben een aantal artsen al bereikt en een aantal nog niet. Wat we ze kunnen vertellen hangt ook af van gesprekken met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de toezichthouder”, aldus een woordvoerder.

De inspectie moet groen licht geven voor de plannen van Philips om de problemen op te lossen. Sommige mensen willen waarschijnlijk een ander apparaat, anderen vinden het voldoende dat het schuimrubber wordt vervangen. ‘Repair en replace’, noemt Philips dat. In de komende dagen wordt daar misschien iets meer over bekend. “Er moeten nu heel veel dingen tegelijk gebeuren. We zijn druk om een callcenter in te richten. We moeten hard werken om iedereen op de hoogte te stellen, dat lukt niet in een paar uur. Dit is een uitzonderlijke situatie.”

In Nederland zijn zo’n 300.000 mensen gediagnosticeerd met slaapapneu, een stoornis waarbij de ademhaling stokt tijdens de slaap. Ruim 50.000 van hen gebruiken het apparaat waarmee nu problemen zijn ontdekt.