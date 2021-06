Dienstregeling NS overdag weer op niveau van voor coronacrisis

De NS rijdt vanaf maandag overdag weer dezelfde dienstregeling als voor het begin van de coronacrisis in 2020. Op 5 juli rijden ook alle nachttreinen weer zoals voor de beperkende maatregelen tegen het coronavirus.

De spoorwegen zijn klaar voor het hervatten van de normale dienstregeling, zegt president-directeur van de NS Marjan Rintel. “Een belangrijk moment voor NS na een zware periode waarin we veel hebben moeten vragen van onze reizigers en collega’s.”

Het aantal reizigers neemt ook steeds meer toe, meldt de NS. Op doordeweekse dagen is de drukte ongeveer 40 procent ten opzichte van 2019. In het weekend is dat 60 procent.

De NS merkt ook dat mensen de trein weer willen nemen, doordat het aantal nieuwe abonnementen licht is gestegen sinds de regering vorige maand aankondigde dat iedereen weer gebruik mocht maken van het openbaar vervoer. Eerder werd geadviseerd om alleen met het ov te gaan als het noodzakelijk was.