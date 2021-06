Hoekstra: CDA komt nu even op de eerste plaats

CDA-leider Wopke Hoekstra geeft de problemen binnen zijn eigen partij voorlopig voorrang boven de kabinetsformatie. “Als ik word uitgenodigd dan kom ik natuurlijk naar de gesprekken”, liet hij weten na afloop van een onderhoud met onder anderen informateur Mariëtte Hamer. “Maar u zult begrijpen dat ik de komende weken in de allereerste plaats bezig ben met het CDA.”

Het CDA verloor afgelopen weekeinde Pieter Omtzigt, die bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart met zijn voorkeursstemmen goed was voor vijf van de in totaal vijftien Kamerzetels. Het populaire Kamerlid stapte uit de partij nadat een zeer kritisch memo dat hij voor intern beraad had opgesteld op straat was komen te liggen. Omtzigt, die al maanden ziek thuis zit, beklaagde zich daarin onder meer over tegenwerking en een onveilig werkklimaat.

Hoekstra sprak de afgelopen dagen met veel leden, bestuurders en collega-Kamerleden in een poging de crisis in zijn partij te bezweren. “Daar zullen we natuurlijk mee doorgaan.” Andere zaken komen even op het tweede plan. “Ik heb een verantwoordelijkheid voor het land maar ook, echt in de eerste plaats, voor het CDA”, aldus de demissionaire minister van Financiën.

Wat Hoekstra betreft hoeft de breuk met Omtzigt niet definitief te zijn. “Als het alsnog te repareren is, dolgraag. Maar dat heb ik helaas niet in mijn eentje in de hand.” Hij benadrukt dat hij en het partijbestuur alles op alles hebben gezet om Omtzigt voor het CDA te behouden. “Maar hij heeft deze keuze gemaakt, en hij is voorlopig ook met ziekteverlof.”

Hoekstra sprak maandagochtend onder anderen met PvdA-leider Lilianne Ploumen. Zij wilde na afloop niet zeggen of de situatie bij het CDA van invloed is op de formatie. Wel sprak zij de hoop uit dat Omtzigt “goed kan herstellen” en dat het CDA “in rustiger vaarwater” komt.

Ploumen wilde evenmin zeggen of het gesprek PvdA en CDA dichter bij elkaar heeft gebracht, hoewel zij vooral benadrukte dat er naast verschillen ook overeenkomsten zijn. “We hebben onze standpunten uitgewisseld. Soms ben je het met elkaar eens en soms niet.”