Hoekstra na ‘verdrietig’ weekend bij informateur Hamer

Wopke Hoekstra is het afgelopen weekend vooral met de problemen binnen zijn eigen CDA bezig geweest, maar heeft zich maandagochtend toch gemeld bij informateur Mariëtte Hamer. Hij spreekt uit verantwoordelijkheidszin met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers en PvdA-leider Lilianne Ploumen, zei hij voor aanvang.

De CDA-leider en demissionair minister van Financiën meldde zich maandagochtend “vanzelfsprekend” bij Hamer omdat zij hem had uitgenodigd. Hij reageerde voorafgaand aan dat gesprek op de gevolgen van het vertrek van het prominente Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Die kondigde dit weekend aan uit de partij te stappen en als hij terug is van ziekteverlof terug te keren als zelfstandige parlementariër.

Omtzigts vertrek leidde niet alleen tot een crisis binnen het CDA, maar kan gevolgen hebben voor de formatie. Een coalitie zonder CDA is moeilijk te vinden, en door het zetelverlies van de christendemocraten is het aantal opties voor een meerderheid verder beperkt.

“Het enige dat ik kan zeggen is dat we geen enkele moeite hebben gespaard om juist dit te voorkomen. Wat natuurlijk ook maakt dat ik dat heel verdrietig vind, dat ik het buitengewoon jammer vind dat het op deze manier gegaan is”, aldus Hoekstra. Hij zei dat hijzelf, interim-partijvoorzitter Marnix van Rij en CDA-minister Ank Bijleveld zich ingezet hebben om de relatie met Omtzigt te herstellen. Een splitsing in de partij vreest Hoekstra niet.

Hoekstra schuift op uitnodiging van de informateur eerst aan met Segers, daarna met Ploumen. Vervolgens is er nog een gesprek van Hamer met Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver. Die laatste twee hebben gezegd niet zonder elkaar in een coalitie te stappen. D66 ziet een coalitie met die partijen zitten, VVD en CDA vooralsnog niet.