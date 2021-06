Initiatiefnemers optimistisch dat er een extra CDA-congres komt

De CDA’ers die een ledencongres willen afdwingen na de onrust rond Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, denken dat hun actie gaat lukken. De Stichting Sociale Christendemocratie verwacht maandagavond bekend te kunnen maken of voldoende leden het initiatief steunen.

Normaal gesproken houdt het CDA twee keer per jaar een congres, maar er zijn mogelijkheden om een extra bijeenkomst te organiseren. Dan moeten drie provinciale afdelingen, tien gemeente-afdelingen of één procent van de CDA-leden dat steunen. Dat laatste probeert de stichting voor elkaar te krijgen met een oproep via haar website. Er zijn zo’n drie- tot vierhonderd ondertekenaars nodig.

Hoeveel leden hun steun al hebben uitgesproken, kan de stichting nog niet zeggen. Maandagavond worden de aanmeldingen doorgenomen en gecontroleerd. Bovendien is de verwachting dat zich in de loop van de dag nog meer mensen zullen melden. Dat ook omdat de actie op zondag is begonnen en een deel van de CDA’ers zondagsrust in acht neemt, laat een woordvoerster weten.

De initiatiefnemers vinden dat de toekomst van de christendemocratie op het spel staat. Omtzigt zei in een uitgelekte notitie dat hij op allerlei manieren is tegengewerkt, uitgescholden en gepasseerd binnen zijn partij en besloot het CDA te verlaten. Hij wil als zelfstandig Tweede Kamerlid verder.

De ondertekenaars willen dit aan de kaak stellen en de leden de kans geven om mee te praten over de partijcultuur en het leiderschap. Ze willen daarvoor niet de bevindingen van de commissie-Spies afwachten. Die doet onderzoek naar de meest recente verkiezingscampagne van het CDA en was aanleiding voor de notitie van Omtzigt.

Of er ook CDA-afdelingen zijn die een extra congres willen, weet de stichting niet. Juist vanwege de manier waarop Omtzigt vastliep in de partij, is ervoor gekozen om “bottom-up” het bestuur ter verantwoording te roepen, zegt de woordvoerster. De stichting hoopt wel dat de afdelingen zich zelf tot het bestuur zullen richten om zich achter het initiatief voor een extra congres te scharen. “Hoe meer zielen hoe meer vreugd.”