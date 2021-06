Kroongetuige in zaak Holleeder van aardbodem verdwenen

Kroongetuige Peter la S., die dit jaar als getuige moet optreden in het hoger beroep van Willem Holleeder, is van de aardbodem verdwenen. Volgens het gerechtshof slaagt het OM er al maandenlang niet in om contact met hem te krijgen, zo bleek maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

La S. sloot een deal met justitie in het grote liquidatieproces Passage. Hij verklaarde belastend over zichzelf en hielp onder meer de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) op te lossen. Daarbij wees hij ook met de beschuldigende vinger naar Willem Holleeder. Die zou hij bij een ontmoeting de woorden ‘Osdorp eerst’ hebben horen zeggen, waarmee Holleeder zou hebben verwezen naar de prioriteit die de liquidatie van de in Osdorp woonachtige Houtman op dat moment zou hebben gehad.

Een van de aanklagers zei maandag dat het “een raadsel” is waar La S. zich bevindt en dat het “volstrekt onbekend” is waarom het niet lukt contact te leggen. Van onwil is volgens het OM geen sprake. “De mogelijkheid is dat hem iets is overkomen zonder dat daar weet van is.”