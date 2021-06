NOS-verslaggever stapt op na beschuldigingen van wangedrag

Een verslaggever van de NOS vertrekt na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Dat laat de NOS maandag weten, zonder de betrokkene bij naam te noemen.

“Er heeft een extern vooronderzoek plaatsgevonden naar het gedrag van onze verslaggever. De hoofdredactie NOS Nieuws en hij zijn samen tot de conclusie gekomen hun samenwerking te beĆ«indigen, omdat een onwerkbare situatie is ontstaan. Over de inhoud van het vooronderzoek kunnen geen mededelingen worden gedaan”, luidt de verklaring van de hoofdredactie. “De NOS zal de interne processen gericht op het bevorderen van een veilig werkklimaat voor alle NOS’ers nader evalueren en waar nodig verbeteren.”

In april doken op sociale media verhalen op dat een NOS-verslaggever jonge mannen ongepast zou hebben benaderd. De NOS liet daarna weten een onderzoek in te stellen. Over dat onderzoek worden “vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken met betrokkenen” geen verdere mededelingen gedaan.