Novavax: ons coronavaccin biedt meer dan 90 procent bescherming

Het coronavaccin dat het bedrijf Novavax ontwikkelt, biedt volgens de makers 90 procent bescherming tegen infectie met het coronavirus. Volgens Novavax voorkomt het vaccin voor 100 procent dat mensen ernstig ziek worden van het virus. Dat komt overeen met de voorlopige uitkomsten die het Amerikaanse bedrijf eerder naar buiten bracht.

Het vaccin NVX-CoV2373 is uitgetest op bijna 30.000 mensen in de Verenigde Staten en Mexico. Sommige proefpersonen kregen het vaccin, anderen een placebo. Van de mensen in de controlegroep, met het placebo, liepen 63 mensen het coronavirus op en vier van hen waren er slecht aan toe. Bij de mensen die het vaccin kregen, raakten veertien alsnog besmet en daar bleven alle klachten mild. Bovendien beschermt het vaccin behoorlijk goed tegen varianten van het virus, zegt Novavax.

De Europese Unie is met Novavax in gesprek over het kopen van vaccindoses. De Europese toezichthouder EMA kijkt alvast mee met de proeven van het middel, zodat de organisatie sneller kan beslissen of het vaccin werkt en of het veilig is. Het bedrijf wil in juli, augustus op september goedkeuring aanvragen, zodat het vaccin op de markt mag komen. Na het oordeel van het EMA is het aan de Europese Commissie om het vaccin toe te laten. Daarna beslissen landen zelf of en hoe ze het vaccin inzetten. Tegen het einde van het jaar wil Novavax 150 miljoen doses per maand produceren.

Novavax test het vaccin momenteel uit op 12- tot 18-jarigen, zodat ook zij in de toekomst misschien het middel kunnen krijgen.