OM toont beelden Martien R. met een machinegeweer

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in de rechtbank in Den Bosch bewegende beelden getoond van de vermeende wapen- en drugshandelaar Martien R. met een machinegeweer in zijn handen. Ook is te zien dat hij, met handschoenen aan, een geluidsdemper op het wapen draait.

Martien R. wordt door justitie gezien als het hoofd van een crimineel netwerk dat handelde in wapens en drugs. Met hem zijn er veertien verdachten, onder wie acht familieleden. De meesten werden in november 2019 opgepakt toen hun Osse woonwagenkamp werd overspoeld door de politie. Vierhonderd agenten deden op verschillende plekken in de buurt invallen, de grootste politieactie ooit in Brabant.

Het ging maandag over de wapenhandel, volgens de rechter het “meest omvangrijke deeldossier van allemaal”. De politie luisterde af, maar had ook stiekem een camera geplaatst in een schuur op het kamp, die als kantoor of ontmoetingsruimte werd gebruikt. Enkele van de beelden werden maandag getoond in een film van veertien minuten. Ook werd in de rechtszaal het geluid afgespeeld van het testen van een vuurwapen. In dat fragment was een harde knal te horen.

Daarnaast zijn er tientallen gesprekken aangehaald waarin de verdachten het hebben over wapens. Zo spreken ze over een zeer zeldzame Spectre M4, waarvan een wapenexpert van de politie zei dat hij “niet eerder gehoord heeft dat deze in het Nederlandse criminele circuit is aangetroffen”. Ook werd gesproken over AK47’s, Glocks, M16’s en een uzi. “Grof geschut, volautomatische machinegeweren, militaire aanvalswapens”, aldus de officier van justitie. Ze wees ook op de aanwezigheid van een kind van 4 in de schuur op het moment dat de mannen met wapens bezig waren. “Ik wil ook schieten”, zou dat kind hebben gezegd.

Justitie verdenkt de groep van de structurele handel in en het bezit van de wapens. Veel ervan, waaronder ook de Spectre, werden op het woonwagenkamp gevonden in ondergrondse ruimten, die als opslagruimte werden gebruikt voor wapens en drugs. Daarnaast gebruikte de groep verborgen ruimtes in hun auto’s om wapens te verstoppen.

Sommige verdachten in de zaak hebben verklaard dat het om nepwapens zou gaan. Op één na boycotten ze de rechtszaak, omdat ze een oneerlijk proces vrezen.

Tegen de verdachten klinken als alles volgens planning verloopt op 1 juli de strafeisen.