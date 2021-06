Oud-gedeputeerde Lambert Verheijen tweede informateur Brabant

Oud-gedeputeerde Lambert Verheijen van Noord-Brabant is als tweede informateur aangesteld in Brabant. Samen met oud-minister Karla Peijs gaat hij deze week aan de slag om drie opties te onderzoeken voor een nieuwe coalitie in de provincie. Die opties zijn VVD, CDA en PvdA in combinatie met twee van de volgende drie partijen: GroenLinks, SP en D66.

Provinciale Staten hebben vrijdag na een dag lang vergaderen besloten tot een snelle informatieronde. Ze kozen voor twee informateurs, de naam van Peijs werd al direct bekend gemaakt. Naast de oud-commissaris van de Koningin in Zeeland hebben de zes betrokken partijen nu Verheijen toegevoegd. Hij was tot mei dit jaar dijkgraaf van het Brabantse Waterschap Aa en Maas.

VVD, CDA en Lokaal Brabant zegden eerder het vertrouwen op in de samenwerking met Forum voor Democratie en een deel van Groep Rutjens. Hierdoor was er geen meerderheid meer voor de coalitie in Provinciale Staten en werden verkenners vanaf 26 mei op pad gestuurd om de mogelijkheden te onderzoeken voor een nieuw provinciebestuur. Zij brachten vrijdag hun advies uit aan de Staten die uiteindelijk voor drie opties kozen.