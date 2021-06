Rutte: samenwerken met Biden ‘natuurlijker’ dan met stroeve Trump

Met de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden is het “natuurlijker” samenwerken dan met zijn voorganger Donald Trump, vindt premier Mark Rutte. “Dat was natuurlijk soms wat ongemakkelijk”, zei hij bij aankomst op de eerste NAVO-top met Biden.

“Uiteindelijk waren we wel in staat nauw samen op te trekken en een goede relatie te onderhouden” met Trump, meent Rutte. Maar “het was natuurlijk een beetje g├¬nant soms”. Met Biden is het volgens Rutte weer meer als voorheen.

Rutte hamerde er nog eens op dat het trans-Atlantische bondgenootschap ook zeer in het belang is van de Verenigde Staten. “Je zult zien dat we vandaag onze gezamenlijke toewijding aan de NAVO zullen bevestigen”, denkt hij.