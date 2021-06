Wrakingskamer verbreekt verbinding met Micha Kat

De wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag heeft maandag tijdens een zitting de videoverbinding met complotdenker Micha Kat verbroken. Aanleiding voor het abrupte einde van de zitting was een aanhoudende woordenstroom van Kat met onsamenhangende complottheorieën.

Kat probeerde bij aanvang van de zitting eerst de wrakingskamer te wraken. Hij eiste van de rechters dat ze hem zouden erkennen als journalist. Kat deelde voor aanvang van de zitting al rechterlijke uitspraken op Twitter. Hieruit zou blijken dat hij in rechtbankstukken journalist wordt genoemd. Hij wilde ze inbrengen tijdens de zitting, maar de rechters vonden dat niet nodig. Dat vond hij reden om te wraken, maar dit verzoek werd afgewezen.

De wrakingskamer kwam bijeen om de onafhankelijkheid te toetsen van kortgedingrechter Hoekstra. Zij werd een week geleden gewraakt in het kort geding dat was aangespannen door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In het kort geding eist de gemeente dat Kat met medecomplotdenkers Joost Knevel en Wouter Raatgever stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in het dorp.

Kat bracht de Haagse rechters maandag in verband met allerlei complottheorieën, van orgies in de rechtbank tot lidmaatschap van de “sado-pedomachine van massamoordenaars in Den Haag” en familiebanden van rechters met kabinetsleden.

De advocaat van de gemeente noemde de wrakingsprocedures van Kat en Knevel strapatsen, puur met het doel het kort geding te vertragen. Hij wil dat de rechtbank de mannen een wrakingsverbod oplegt “om een einde aan deze lijdensweg te maken.”

De wrakingskamer doet dinsdag om 10.00 uur uitspraak. Dan volgt ook uitspraak in de zaak van Knevel die zelf slachtoffer zegt te zijn van “satanisch ritueel misbruik”. Daarom wil hij niet dat zijn kort geding wordt behandeld door een voormalig kinderrechter.