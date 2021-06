Hulpdiensten hebben in de nacht van zondag op maandag in een woning in de Bredase wijk Hoge Vucht een zwaargewonde vrouw gevonden. De politie houdt rekening met huiselijk geweld en heeft de partner van de vrouw aangehouden.

Er is onderzoek ingesteld en de politie zegt in de loop van maandagochtend meer bekend te kunnen maken over wat er in het huis is voorgevallen.