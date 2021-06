Aantal coronabesmettingen daalt tot niveau van vorige zomer

De daling van het aantal coronabesmettingen heeft afgelopen week flink doorgezet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in totaal 8981 positieve testresultaten, 38 procent minder dan een week eerder. De besmettingscijfers zijn op het laagste niveau beland sinds de nazomer van vorig jaar.

Een cruciaal verschil is dat de besmettingen toen weer begonnen toe te nemen, terwijl het coronavirus zich nu steeds langzamer verspreidt. Volgens het RIVM heeft dat alles te maken met de vaccinaties. Het aantal gevallen van de afgelopen week komt neer op 53 per 100.000 inwoners.

Het reproductiegetal, dat weergeeft hoeveel anderen worden besmet door mensen die het virus hebben opgelopen, is gezakt naar 0,78. Afgelopen vrijdag becijferde het RIVM het nog op 0,83. Helemaal actueel is dit cijfer nooit; het RIVM kijkt twee weken terug in de tijd om het vast te stellen.

In zeven dagen tijd werden ook slechts 21 aan corona gerelateerde sterfgevallen gemeld. Dat waren er een week eerder nog 63.

Volgens voorlopige cijfers werden afgelopen week 232 nieuwe patiƫnten met Covid-19 in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen. In de vorige weekrapportage meldde het RIVM nog 380 opnames. De daling bedraagt daarmee 39 procent.