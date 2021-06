Aantal nieuwe coronagevallen daalt gestaag

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft afnemen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 1062 nieuwe positieve tests binnengekomen bij het RIVM. Dat zijn er 381 minder vergeleken met vorig week dinsdag. Vergeleken met de week daarvoor gaat het om een afname van ruim 1400 gevallen. Ten opzichte van maandag is er wel sprake van een toename, met 173 positieve tests.

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is wel weer verder gedaald. In de afgelopen zeven dagen kwamen er 8981 nieuwe coronagevallen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1283 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds half september vorig jaar.

Het aantal sterfgevallen steeg met één. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd, dus mogelijk is deze persoon al eerder overleden. Maandag werden er drie sterfgevallen geregistreerd.

In Rotterdam kregen 63 inwoners een positieve testuitslag afgelopen etmaal. In Amsterdam kwamen 59 nieuwe gevallen aan het licht en in Den Haag 50. Utrecht en Enschede volgden met respectievelijk 37 en 24 nieuwe besmettingen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen zijn hoger.