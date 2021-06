CDA houdt uiterlijk medio september bijzonder congres

Het CDA houdt uiterlijk medio september een bijzonder congres. Dat heeft het landelijk bestuur besloten. De partij zit in een crisis onder meer door het vertrek van het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt. De verkiezingen verliepen ook dramatisch voor de christendemocraten.

Een groep partijleden heeft voldoende handtekeningen verzameld om een extra congres te houden naar aanleiding van het besluit van Omtzigt. Die kondigde dit weekend aan de partij te verlaten. We merken dat de leden “snakken” naar een congres, schrijven partijleider Wopke Hoekstra en interim-voorzitter Marnix van Rij aan de leden.

Volgens de Stichting Sociale Christendemocratie, die de handtekeningen verzamelde, moeten het bestuur en de partijleiding verantwoording afleggen over de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Volgens het huishoudelijk reglement van de partij moet er binnen acht weken een extra congres worden gehouden als voldoende leden daarom vragen.

Tijdens het congres wordt het rapport besproken van de commissie-Spies die de verkiezingen evalueert. Dat rapport wordt volgende maand verwacht. Verder zal het congres gaan over het CDA als brede volkspartij en de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

De Verenigingsraad buigt zich op 21 juni nog over het besluit van het partijbestuur. In de aanloop naar het extra congres komen er ook nog “verschillende sessies over het inhoudelijke verhaal van het CDA”, melden Hoekstra en Van Rij aan de leden.

Omtzigt geniet veel steun bij de achterban. Hij haalde bij de laatste verkiezingen meer dan 342.000 stemmen binnen, goed voor bijna vijf zetels. Het CDA kwam bij de verkiezingen in maart uit op vijftien zetels, een verlies van vier. Omtzigt zit al maanden ziek thuis.

Een notitie van Omtzigt bestemd voor de commissie-Spies lekte vorige week uit. In het stuk haalde hij uit naar de partij en haar leiding. Hij verklaarde onder meer veelvuldig te zijn tegengewerkt en zich soms zelfs onveilig te voelen in de partij. Ook zou hij “op onheuse wijze” zijn gepasseerd als lijsttrekker toen Hugo de Jonge daarmee stopte.