Hoekstra besprak ‘medische hulp’ Omtzigt met honderden CDA’ers

CDA-leider Wopke Hoekstra heeft dinsdagavond in een Zoom-call met minstens 350 leden en CDA-prominenten persoonlijke informatie over de gezondheidssituatie van Pieter Omtzigt gedeeld. Omtzigt heeft volgens Hoekstra gezegd “medische hulp” te overwegen. De partijleider besprak die gevoelige informatie in een digitaal gesprek, waarbij ook het ANP en het Nederlands Dagblad werden toegelaten.

Hoekstra sprak daar met leden over het vertrek van Omtzigt en de toekomst van de partij. Omtzigt zegde zijn lidmaatschap op nadat een memo op straat kwam te liggen, dat hij had opgesteld voor de commissie die de verkiezingsnederlaag onderzoekt.

Een woordvoerder laat weten dat het niet de bedoeling was dat journalisten toegang kregen tot de call. Het CDA heeft de afgelopen tijd vaker problemen gehad met technologische kwesties, onder andere de lijsttrekkersverkiezing van afgelopen zomer.

Over Omtzigt werden verschillende opmerkingen gemaakt. Minister Ank Bijleveld, die het partijbestuur sinds kort adviseert, merkte op dat het 76-pagina’s-tellende document ook wat zegt over de “gemoedstoestand” van haar oud-partijgenoot.

Partijleider Hoekstra vertelde de CDA’ers dat Bijleveld, en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij, volgens hem “tientallen, tientallen tientallen” uren hebben gestoken in gesprekken met Omtzigt om hem binnen de partij te houden.

Het CDA ontkent dat Hoekstra het over “medische hulp” heeft gehad, het is volgens hem slechts over de bekende gezondheidsproblemen van Omtzigt gegaan. De politicus zit al een tijd met een burn-out thuis.